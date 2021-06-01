В Москве вручили премию "Крылья России"

Награда присуждена лучшим в России авиакомпаниям и аэропортам по итогам работы в 2020 году. "Крылья России" - самая престижная национальная премия авиационной отрасли, победа в которой - символ признания успеха компаний. Обладатели наград - лидеры индустрии, организации, внесшие наибольший вклад в становление и развитие российского рынка авиаперевозок.

Как отмечают специалисты, прошлый год стал беспрецедентно тяжелым для гражданской авиации всего мира. Но российские авиакомпании проявили поразительную жизнестойкость и способность практически моментально реагировать на меняющуюся ситуацию. "Хотя объем рынка внутренних перевозок восстановился, общую ситуацию пока невозможно признать нормальной, и авиакомпаниям предстоит еще много испытаний. Мы считаем, что сейчас очень важно по достоинству оценить огромную работу, выполняемую российскими перевозчиками", - говорит заместитель генерального директора по авиационному страхованию "АльфаСтрахование" Илья Кабачник.

На торжественной церемонии вручено 11 призов премии; обладателей девяти из них определили тайным голосованием члены экспертного совета конкурса. В экспертный совет вошли представители общественных организаций, авиационного бизнеса, СМИ и независимые эксперты.

В номинациях "Авиакомпания года" и "Аэропорт года", которые определили абсолютных победителей конкурса по выбору жюри, лауреатами премии стали авиакомпания S7 Airlines и Международный аэропорт Сочи.

Авиакомпаниями года в своих категориях, в зависимости от объема пассажирских перевозок, призами премии были отмечены авиакомпании "Уральские авиалинии" (группа 1); NordStar (группа 2) и "Руслайн" (группа 3). В категории вертолетных работ авиакомпанией года стала "ЮТэйр - вертолетные услуги".

Особую группу составили номинации, связанные с целевыми достижениями в период кризиса. Лауреатом в номинациях "Развитие маршрутных сетей в условиях кризиса" и "Эффективность работы в условиях кризиса" стала авиакомпания S7 Airlines. Обладателем приза премии "Крылья России" "За реализацию стратегического плана развития в условиях кризиса" стала группа компаний "Аэрофлот".

Лучшую российскую авиакомпанию и аэропорт года определили путешественники в рамках интернет-голосования. Авиакомпанией года, по мнению пассажиров, стала авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии", а среди аэропортов наиболее высокие оценки путешественников получил международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург).

Еще ряд авиакомпаний стали дипломантами премии в различных номинациях, включая специальные. Всего в конкурсе на соискание премии "Крылья России" по итогам 2020 года приняли участие 28 авиакомпаний и 11 аэропортов, представляющих практически весь спектр авиапредприятий страны.

"Учитывая ту небывало сложную обстановку, в которой оказался воздушный транспорт всего мира, сам факт продолжения операционной деятельности и сохранения транспортной связанности страны является образцом стойкости авиакомпаний и аэропортов, их умения адаптироваться к любым вызовам. Обладатели премии "Крылья России - 2020" - настоящие герои, ценность наград которых чрезвычайно высока", - заявил Борис Рыбак, генеральный директор агентства Infomost Consulting и один из основателей премии "Крылья России".