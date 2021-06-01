В Москве за 10 лет число многодетных семей выросло в 2,5 раза

В Международный день защиты детей о мерах поддержки семей с детьми в столице рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Сегодня в Москве проживает более 2 миллионов 200 тысяч детей и подростков. Более 1 миллиона 800 тысяч из них - это дети младше 14 лет. Семей с детьми в Москве насчитывается полтора миллиона. Их поддержка - одно из ключевых направлений социальной политики Москвы, - отметила она.

Каждый день с помощью портала mos.ru до миллиона пользователей получают различные услуги онлайн: запись в школу, детский сад, кружки, спортивные секции и дома творчества, получение путевки в оздоровительный лагерь, получение результатов ЕГЭ, оформление социальных выплат.

"Для Москвы как для большого города очень важно развитие цифровых услуг. Современные мамы хотят все получать в один клик в интернете. Сегодня 380 услуг и сервисов, в том числе запись в школу, детский сад, на кружки, предоставляются в электронном виде, бумагу мы даже не используем. Мы понимаем как важны для родителей сервисы. Мамам и папам понятно, когда ребенок зашел в школу, когда вышел, что ел, какие у него оценки. Современным детям очень сложно прогуливать уроки", - добавила Ракова.

Учащиеся московских школ пользуются школьной картой "Москвенок". С ее помощью они могут оплачивать питание, отмечать вход и выход из школы и бесплатно посещать музеи. А родители могут контролировать проход в школу, питание ребенка в столовой и его расходы в буфете. Также есть возможность подключить услугу информирования для получения в режиме реального времени уведомлений о фактах прохода и выхода из школы, покупке питания в школе или посещении музеев.

Все дошкольники получают бесплатное пятиразовое питание, ученики начальной школы - бесплатные горячие завтраки, а студенты колледжей, обучающиеся на бюджетной основе, - бесплатные обеды. Дети из многодетных и социально незащищенных семей обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием вплоть до окончания школы. Бесплатное питание на молочных кухнях получают беременные и кормящие женщины, дети до 3 лет, а также дети из многодетных семей (до 7 лет), дети с хроническими заболеваниями (до 15 лет) и дети-инвалиды.

Все школьники с помощью социальной карты учащегося могут пользоваться правом на льготный проезд на метро и наземном транспорте, а дети из многодетных семей могут ездить бесплатно.

Современные родители привыкли получать услуги быстро и в один клик, поэтому в Москве созданы удобные цифровые сервисы и в здравоохранении. Все московские пациенты могут оформить доступ к своей электронной медицинской карте. Это дает возможность семьям всегда иметь под рукой актуальную медицинскую информацию о здоровье ребенка: его прививках, результатах лабораторных и инструментальных исследований, выписанных рецептах, данных вызовов скорой помощи и протоколов осмотров врачей.

"С этого года в двух поликлиниках мы проводим эксперимент по ведению исключительно электронных медкарт, до конца года все поликлиники планируем перевести на такой формат. Это удобно для родителей, поскольку все прозрачно, они могут проконсультироваться с другим врачом, имея доступ ко всей медицинской документации. Также уже несколько лет у нас ведется электронный регистр детских прививок. Мы понимаем, у какого ребенка каких прививок нет, персонально обращаемся к каждой маме с перечнем прививок, которых не хватает, с объяснением, почему это важно и безопасно", - рассказала вице-мэр.

Столичное здравоохранение развивается не только в электронных сервисах. Так, в Москве расширена программа неонатального скрининга новорожденных, и сегодня исследование проводится на 11 наследственных заболеваний, что позволяет вовремя начать лечение и снизить риск инвалидизации в будущем. Кроме того, все дети до трехлетнего возраста обеспечиваются необходимыми лекарствами бесплатно.

Уже три года семьи новорожденных малышей в Москве получают коробку "Наше сокровище", которая включает 44 предмета, очень нужные семьям с младенцем (матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и многое другое).

В Москве более 180 тысяч многодетных семей. Их количество за 10 лет выросло почти в 2,5 раза. В городе действует целый комплекс мер социальной поддержки многодетных семей, включая компенсацию приобретения школьной формы, оплаты услуг ЖКХ, покупки детских товаров, роста стоимости продуктов и стоимости жизни. С 1 января этого года все выплаты семьям с детьми были проиндексированы. Помимо денежных выплат, многодетные семьи дополнительно получают различные льготы за счет регионального бюджета. Помимо вышеперечисленных, среди них: бесплатное посещение детского сада, бесплатные или льготные билеты на посещение учреждений культуры и спорта, право на бесплатную парковку автомобиля, налоговые льготы. Кроме того, они могут обратиться за адресной социальной помощью.

Москве удалось добиться серьезного результата, уменьшить в 4 раза число детей-сирот, воспитывающихся в детских домах. Сегодня 93% детей без родителей воспитываются в семьях. В столице реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов. Приемным семьям предоставляются жилые помещения при условии исполнения обязанностей по воспитанию 5 и более детей-сирот. Заявители, предоставившие полный пакет документов, обязательно проходят психологическую диагностику и проверку на соответствие целому ряду требований. Кроме того, прошлого года в Москве заработал интерактивный портал "Моя новая семья" - на нем собрана вся информация для тех, кому небезразлична жизнь детей, лишившихся родительской заботы. Здесь будущие приемные родители и опекуны могут узнать больше о формах семейного устройства детей, с помощью удобной карты легко найти адреса и график работы органов опеки и попечительства, а также школ приемных родителей.