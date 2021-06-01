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01.06.2021,  
14:33
Текст:  Элина Труханова (Ярославль)

В Рыбинске спустили на воду ракетовоз для подлодок

Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области

На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске спущено на воду самое крупное судно в истории предприятия - морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Его длина - 77 метров, ширина - 16 метров, высота - 14 метров, водоизмещение - более 3,6 тысячи тонн. Корабль построен по заказу Министерства обороны России и предназначен для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.

После спуска на воду транспорт вооружения будет переведен на сдаточную базу "Вымпела" в Севастополе, где пройдет испытания. Нести службу корабль будет на Черноморском флоте.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, строительство судна таких размеров - настоящее достижение рыбинских кораблестроителей. Глава региона добавил, что скоро предприятие войдет в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация".

- В рамках Петербургского экономического форума планируем подписать с ней соглашение, которое станет основой для обеспечения рыбинского завода новыми заказами, встраивания его в производственные цепочки, - сообщил Дмитрий Миронов.

Судно названо в честь капитана первого ранга Геннадия Владимировича Дмитриева, который прошел путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ России.

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Фото: Grellix Grellixi / youtube.com
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