У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером во вторник у побережья Камчатки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали в 17:55 местного времени. Его эпицентр находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 42 километра.

В региональном управлении МЧС отметили, что жители края к спасателям не обращались.

Справка "РГ"

Камчатка считается одним из самых сейсмоопасных регионов - тут происходит треть всех землетрясений России. Курило-Камчатский регион - часть "Тихоокеанского огненного кольца", колоссального пояса сейсмической и вулканической активности, расположенного вдоль границы Тихого океана. Здесь океаническая плита погружается под континент со скоростью около десяти сантиметров в год. Накопление и сброс напряжений в земных недрах приводит к постоянным землетрясениям.