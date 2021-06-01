Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение

В Северо-Курильском районе Сахалинской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, подземные толчки зафиксированы во вторник, 1 июня, в 19.08 по местному времени в 115 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0, глубина - 80 километров.

Жители города ощутили землетрясение как двухбалльное. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, звонков на телефоны экстренных служб не поступало.

Сейчас оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.