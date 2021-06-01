Саратовца задержали 17 лет спустя после убийства

Жителя Саратовской области задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании.

Как сообщает следственное управление СК по Оренбургской области, 33-летний саратовец подозревается в преступлении, совершенном 17 лет назад. По версии следствия, 7 сентября 2004 года мужчина напал у понтонного моста через реку Самара в окрестностях города Сорочинска на 23-летнюю девушку, которая возвращалась с работы домой. Преступник затащил местную жительницу вглубь лесополосы, изнасиловал, а потом задушил. Убийство было раскрыто спустя много лет, после проведения генетической экспертизы клеточных материалов, обнаруженных во время осмотра места происшествия.

- 28 мая подозреваемый был задержан в Саратовской области, - уточнили следователи.

Задержанному предъявили обвинение, он признал вину и был взят под стражу по решению суда.