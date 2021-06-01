В Саратовской области возвращают в госсобственность земельные участки

Суд вернул в госсобственность землю площадью 76 тысяч квадратных метров под торгово-развлекательным комплексом "Оранжевый" в Саратове. Ранее этот участок находился на территории не существующего ныне авиационного завода (САЗ).

За несколько последних лет Росимущество добилось возвращения в госсобственность большей части территории этого предприятия, которая была перепродана после его банкротства. Однако впервые на оспариваемом участке находится такой крупный коммерческий объект.

Площадь авиазавода вместе с территорией аэродрома "Южный" составляла более 340 гектаров. Причем участок, на котором находились корпуса завода, располагается в центре Заводского района Саратова. В настоящее время он частично застроен жилыми домами, здесь появилась школа, а также крупный торговый комплекс. Некоторые бывшие цехи завода используются различными предприятиями: заводом по производству строительных панелей, мясокомбинатом.

Как уже рассказывала "Экономика Поволжья", иски Росимущества о возвращении земель САЗа в федеральную собственность стали следствием попыток ветеранов предприятия, которых поддержали несколько депутатов Госдумы, и в том числе Вячеслав Володин, доказать, что банкротство завода проведено незаконно и являлось преднамеренным. По деятельности группы арбитражных управляющих, обанкротивших завод, возбуждались уголовные дела, однако до суда они так и не дошли. А вот оспаривание сделок о продаже имущества предприятия в гражданском порядке оказалось гораздо более успешным.

Территория, на которой находился завод, в собственность предприятия передана городской администрацией Саратова еще в 1998 году. А после банкротства ее поделили между коммерческими структурами. Участки неоднократно перепродавались и меняли собственников. Территориальное управление Росимущества доказывало в суде, что передача земли была незаконной, поскольку та относилась к федеральной собственности. Окончательный перелом в пользу Росимущества при рассмотрении многочисленных исков наступил, когда в феврале прошлого года Верховный суд РФ подтвердил, что приватизация самого предприятия не соответствовала российскому законодательству.

Решение о передаче имущества авиазавода трудовому коллективу предприятия принимало еще правительство СССР. Однако смена собственника могла произойти только после выкупа всех акций у государства, а это случилось лишь в 1992 году, когда СССР уже не существовал. К этому времени правительство РФ запретило приватизацию предприятий авиапромышленности, а территорию, на которой они располагаются, отнесло к федеральной собственности.

Нынешние владельцы земель САЗа пытались доказать в судах, что Росимущество давно пропустило исковые сроки. Однако суды, в конце концов, приняли сторону госведомства. Как указано в судебных решениях, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения исковой срок рассчитывается с момента, когда оно было обнаружено и когда установлено лицо, которому должен предъявляться иск. В частности, по территории, на который находится торгово-развлекательный комплекс "Оранжевый", исковой срок суд предложил считать с 26 марта 2020 года, когда представители Росимущества получили выписку из Росреестра.

Всего, по данным рабочей группы при областном правительстве, которые озвучил депутат Госдумы Николай Панков, в госсобственность возвращено уже более 120 участков бывшей территории завода площадью свыше 280 гектаров.

Следствием такой масштабной реституции стали регрессные иски к бывшим собственникам земель завода от предпринимателей, которые приобрели земельные участки, а теперь их лишились. В начале этого года арбитражный суд вынес первое такое решение по иску местной предпринимательницы Людмилы Карповой, которая приобрела у ООО ТЦ "Оранжевый" 0,8 гектара для размещения торгового объекта. Карпова требовала компенсацию в несколько десятков миллионов рублей, но по мировому соглашению снизила свои претензии до 19,5 миллиона, которые ей должны выплатить к августу этого года.

В госсобственность возвращено уже более 120 участков бывшей территории завода площадью свыше 280 гектаров

Между тем на фоне успеха по землям Саратовского авиационного завода территориальное управление Росимущества стало оспаривать законность сделок по другим земельным участкам, которые, по его мнению, выбыли из федеральной собственности незаконно.

Весной этого года арбитражный суд вернул в госсобственность скандальный участок земли в историческом центре Саратова между набережной Космонавтов и Музейной площадью. Мэрия Саратова передала его в аренду на одном из первых земельных аукционов, проведенных еще в конце 1990-х годов в Москве, а затем продала по заниженной цене. Собственники пытались построить здесь многоэтажный жилкомплекс, но не получили разрешение из-за соседних зданий-памятников. Суд вернул землю в госсобственность, поскольку раньше на этом месте стояло незаконно снесенное здание - памятник федерального значения. Теперь местные власти собираются разбить здесь сквер и установить памятник Петру Первому.

А в конце мая управление Росимущества обратилось с иском о возвращении в федеральную собственность здания кинотеатра "Победа" в центре города. Объект принадлежит ряду физических лиц, в том числе родственнице бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко и ее партнерам. Сам экс-градоначальник ранее отсидел четыре года в колонии за раздачу муниципальных земельных участков членам своей семьи. •