В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей детей на морозе

В Алексеевском районном суде Татарстана вынесли приговор 22-летней женщине, которая в дни аномальных холодов минувшей зимой оставила двоих детей на морозе.

Как установили следователи, в одном из домов села Куркуль в ночь на 13 января обвиняемая выпивала с приятелем, после чего отвела детей - 1,5-годовалого мальчика и четырехлетнюю девочку - в неотапливаемый сарай.

Позже дочку она забрала в дом, а сына оставила в легкой одежде в сарае. В результате оба ребенка получили сильные обморожения, мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в Казань в Детскую республиканскую клиническую больницу, девочку направили на лечение в центральную больницу района.

Как сообщил "РГ" старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (часть 2 статьи 111 УК РФ) и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (стать 156 УК РФ) и назначил 2 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

- Свою вину женщина признала, но уверяла, что не собиралась убивать детей. Ее лишили родительских прав, но это решение она собирается обжаловать. Сейчас дети находятся в приюте в Казани, - добавили в надзорном ведомстве.