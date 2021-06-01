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01.06.2021 17:36
Рубрика: Происшествия

Видео: Житель Саранска на ходу выпрыгнул из полицейской машины

Текст: Наталья Саванкова (Саранск)

Неудачная попытка побега из полицейской машины в Саранске случайно попала на кадры видеорегистратора и превратилась в вирусное видео.

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На кадрах отчетливо видно, как в автомобильной пробке у полицейского "уазика" открылась задняя дверь, из нее незаметно выскользнул гражданин. Пошатывающейся походкой он попытался скрыться с дороги. При этом он приложил палец к своим губам, словно прося окружающих не выдавать его.

Но спустя секунды сотрудники полиции заметили сбежавшего и выскочили из автомобиля, чтобы догнать его. Беглецу не удалось далеко уйти. На этот раз гражданина затолкали в кабину машины. После чего полицейский автомобиль продолжил движение.

В УМВД по Республике Мордовии этот забавный случай не комментируют.

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