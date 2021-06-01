Самолет с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Красноярском крае

В Красноярском крае Ан-24 авиакомпании "Красавиа", взявший курс из Игарки в Диксон, вернулся в аэропорт вылета. Командир корабля принял это решение из-за датчика, который вскоре после взлета показал "нестабильность оборотов правого двигателя", сообщает сегодня ТАСС.

Посадка прошла в штатном режиме. Специалисты проверяют техническое состояние воздушного судна.

На борту находились 33 пассажира (это вахтовые рабочие) и четыре члена экипажа. Пассажиры размещены в гостинице Игарки. К месту назначения они вылетят завтра.

По факту происшествия в Красноярском крае проводится проверка, информирует РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру.