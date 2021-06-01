В Хакасии 62-летнего педофила приговорили к 15 годам колонии

Суд назначил наказание 62-летнему жителю Орджоникидзевского района Хакасии, обвиненному в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

Как рассказали в Следственном комитете, в октябре 2020 года житель республики подъехал на тракторе к дому соседа и заметил во дворе двух девочек. Селянин предложил прокатиться с ним на тракторе. Мужчина поочередно вывез 7-летних детей на поляну и совершил с ними "действия сексуального характера". Преступник навредил "нормальному физиологическому, психическому и нравственному формированию личности" малолетних, уточнили в главке СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тракторист не признал вину, однако следователям удалось доказать ее. Суд огласил вердикт: 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.