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01.06.2021 17:52

"Россети Северный Кавказ" реализует в СКФО социально-образовательный проект

Сегодня в СКФО стартовал социально-образовательный проект "Россети Северный Кавказ" по электробезопасности "Пульс света". Серию совместных уроков по профилактике электротравматизма и оказанию первой помощи при получении электротравмы проводят энергетик и волонтер-медик.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Подобная инициатива реализуется впервые компанией "Россети Северный Кавказ" и приурочена к Международному Дню защиты детей.

"Пульс света" - это своеобразный симбиоз многолетнего опыта "Россетей" по проведению уроков электробезопасности и проекта по оказанию первой помощи, получившего поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук".

Участники - школьники средних и старших классов в сопровождении наставников.

Уроки также транслируются в онлайн-формате через официальные аккаунты энергокомпании в социальной сети Instagram.

Первый "энерго-медицинский" урок прошел сегодня в Пятигорске, в 28-й общеобразовательной школе столицы федерального округа.

Участниками в офлайн-формате стали порядка 120 школьников седьмых - десятых классов. В онлайн-режиме урок посмотрели около 250 пользователей соцсетей.

В теоретической части ребятам подробно напомнили, как важно соблюдать правила безопасности при обращении с электричеством.

В практическом блоке школьники узнали, как оказать первую помощь человеку, получившему электротравму легкой и средней тяжести. Школьники смогли применить навыки по оказанию помощи на тренажере "Гоша".

Проект "Пульс света" продлится неделю. Уроки пройдут во всех регионах СКФО.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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