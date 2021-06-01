"Россети Северный Кавказ" реализует в СКФО социально-образовательный проект

Подобная инициатива реализуется впервые компанией "Россети Северный Кавказ" и приурочена к Международному Дню защиты детей.
"Пульс света" - это своеобразный симбиоз многолетнего опыта "Россетей" по проведению уроков электробезопасности и проекта по оказанию первой помощи, получившего поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук".
Участники - школьники средних и старших классов в сопровождении наставников.
Уроки также транслируются в онлайн-формате через официальные аккаунты энергокомпании в социальной сети Instagram.
Первый "энерго-медицинский" урок прошел сегодня в Пятигорске, в 28-й общеобразовательной школе столицы федерального округа.
Участниками в офлайн-формате стали порядка 120 школьников седьмых - десятых классов. В онлайн-режиме урок посмотрели около 250 пользователей соцсетей.
В теоретической части ребятам подробно напомнили, как важно соблюдать правила безопасности при обращении с электричеством.
В практическом блоке школьники узнали, как оказать первую помощь человеку, получившему электротравму легкой и средней тяжести. Школьники смогли применить навыки по оказанию помощи на тренажере "Гоша".
Проект "Пульс света" продлится неделю. Уроки пройдут во всех регионах СКФО.
Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"