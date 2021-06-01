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01.06.2021,  
11:11
Текст:  Светлана Цыганкова

Крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Корабельная ударная группа Северного флота вышла на учение в Баренцево море. В ее составе тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как сообщили в пресс-службе Северного флота, выход ракетных крейсеров обеспечили две корабельные тральные группы. Экипажи этих тральщиков отработают также действия по поиску мин при сопровождении надводных кораблей и подводных лодок в Баренцевом море. Для этого они применят гидроакустические станции поиска якорных и донных мин, различного вида тралы.

Что касается крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов", то в море они протестируют оружие, выполнят совместное маневрирование. Экипажи будут бороться за живучесть корабля на ходу, на якорной стоянке, примут на борт вертолеты. В ходе учения военные моряки выполнят упражнения с использованием практического оружия.

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