Крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море

Корабельная ударная группа Северного флота вышла на учение в Баренцево море. В ее составе тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, выход ракетных крейсеров обеспечили две корабельные тральные группы. Экипажи этих тральщиков отработают также действия по поиску мин при сопровождении надводных кораблей и подводных лодок в Баренцевом море. Для этого они применят гидроакустические станции поиска якорных и донных мин, различного вида тралы.

Что касается крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов", то в море они протестируют оружие, выполнят совместное маневрирование. Экипажи будут бороться за живучесть корабля на ходу, на якорной стоянке, примут на борт вертолеты. В ходе учения военные моряки выполнят упражнения с использованием практического оружия.