На Северном флоте впервые подняли Андреевский флаг на десантном катере

В Североморске - главной военно-морской базе Северного флота - во вторник впервые подняли Военно-морской флаг России на новейшем транспортно-десантном катере типа "БК-16". Случилось это в честь 288-й годовщины со дня образования СФ.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, высокоскоростной транспортно-десантный катер будут использовать для переброски и высадки морских пехотинцев, огневой поддержки. Он сможет участвовать в противодесантных и спасательных операциях, бороться с пиратами, доставлять грузы.

Транспортно-десантный катер "БК-16" относится к проекту 02510. Его построили на Рыбинской верфи. На вооружении - дистанционно управляемый боевой модуль концерна "Калашников". Он защищен от пуль калибра 7,62 миллиметра и имеет гиростабилизацию по двум осям. Все это повышает точность стрельбы во время качки.

Катер развивает скорость до 45 узлов и может высадить морпехов на необорудованный берег. Вместимость - до 19 человек.