Северный флот проведет стратегическое учение в Арктике

Северный флот проведет учения по обороне российской Арктики. Оно станет главной проверкой готовности сил и войск межвидового стратегического объединения.

Об этом заявил начальник штаба контр-адмирал Владимир Воробьев на торжественном построении на плацу военного городка соединения надводных кораблей в честь Дня Северного флота, который отмечается 1 июня. Сегодня - 288-я годовщина его образования.

Контр-адмирал добавил, что одна из важнейших задач СФ - проведение серии межвидовых учений по обеспечении безопасности Северного морского пути. В текущем году группировка кораблей и судов вместе с морской пехотой совершит десятый поход по морям Северного Ледовитого океана и организует несколько десантных операций на островах и континентальном побережье российской Арктики.

Как сообщили также в пресс-службе Северного флота, в начале июня силы поисково-спасательного обеспечения СФ проведут совместные российско-норвежские учения "Баренц" в Баренцевом море. Моряки двух стран отработают поиск и спасение людей, терпящих бедствие на море, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.