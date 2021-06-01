Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.06.2021,  
11:01
Текст:  Светлана Цыганкова

Северный флот проведет стратегическое учение в Арктике

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Северный флот проведет учения по обороне российской Арктики. Оно станет главной проверкой готовности сил и войск межвидового стратегического объединения.

Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости
Командующий СФ: "Адмирал Нахимов" станет самым мощным ракетным кораблем

Об этом заявил начальник штаба контр-адмирал Владимир Воробьев на торжественном построении на плацу военного городка соединения надводных кораблей в честь Дня Северного флота, который отмечается 1 июня. Сегодня - 288-я годовщина его образования.

Контр-адмирал добавил, что одна из важнейших задач СФ - проведение серии межвидовых учений по обеспечении безопасности Северного морского пути. В текущем году группировка кораблей и судов вместе с морской пехотой совершит десятый поход по морям Северного Ледовитого океана и организует несколько десантных операций на островах и континентальном побережье российской Арктики.

Как сообщили также в пресс-службе Северного флота, в начале июня силы поисково-спасательного обеспечения СФ проведут совместные российско-норвежские учения "Баренц" в Баренцевом море. Моряки двух стран отработают поиск и спасение людей, терпящих бедствие на море, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
корабли
Фото: Grellix Grellixi / youtube.com
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 31.05.2021
Появилось фото китайской 20-ствольной пушки 21.05.2021
Тихоокеанский флот получит плавучий "зонтик" ПВО 21.05.2021
Арктика
Фото: RT на русском / youtube.com
Видео: американские военные по ошибке захватили завод в Болгарии 31.05.2021
Российский "Витязь" назвали мощным геополитическим оружием в Японии 05.05.2021
NI: Дроны обеспечат российским военным преимущество в Арктике 19.04.2021
Северный флот
Командир АПЛ "Псков" рассказал о рекордном арсенале подлодки 24.05.2021
Минобороны отправит в Арктику комплексную экспедицию 19.05.2021