Задержаны петербуржцы, по тросам влезавшие в квартиры на верхних этажах

Полицейские задержали трех мужчин, которых подозревают в серии квартирных краж. Все обокраденные квартиры находились на верхних этажах. В полиции полагают, что мужчины проникали в помещения с помощью альпинистского снаряжения.

Как сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчин задержали после кражи в доме №43 по улице Ленсовета. Все задержанные ранее имели конфликты с законом, они были судимы за разбой, убийство и преступления сексуального характера.

При задержании они заявили сотрудникам полиции, что не знают причину интереса к их персонам и что в отделение их привезли "просто так". Один из задержанных сказал, что ему вменили катание на самокате.

Однако у полицейских есть все основания полагать, что мужчины имеют прямое отношение к совершению преступлений. В частности, у задержанных изъято альпинистское снаряжение и рации.

В полиции полагают, что участники группировки заранее выбирали квартиру для кражи, потом некоторое время за ней наблюдали, дожидались, когда хозяева выходили из дома и проникали в помещения. В общей сложности из нескольких квартир по этой схеме были вынесены ценности на сумму полтора миллиона рублей.