В лагерях и здравницах Кубани летом отдохнут 360 тысяч детей

В начавшемся летнем сезоне лагеря и здравницы Краснодарского края примут около 360 тысяч детей, в том числе 145 тысяч мальчишек и девчонок приедут на Кубань из других регионов страны.

Сегодня об этом во время совещания в Сочи, на котором обсудили организацию летней оздоровительной кампании в крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

- Особое внимание необходимо уделить соблюдению всех санитарных требований. Нам важно, чтобы дети оздоровились, получили море эмоций и уехали из лагерей отдохнувшими и окрепшими, - сказал он.

При этом, как отметила вице-губернатор Анна Минькова, 30 тысяч кубанских детей отдохнут бесплатно: на покупку путевок из регионального бюджета выделено 872 миллиона рублей. В первую очередь такие путевки получат дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, имеющие инвалидность либо из семей, где один из родителей имеет инвалидность, дети из многодетных семей либо находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на профучетах.

Кроме того, на Кубани продолжится реализация региональной меры по предоставлению компенсации родителям за путевку. Жители края уже обратились за поддержкой по двум тысячам путевок на 33 миллиона рублей.