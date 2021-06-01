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01.06.2021 17:04
Рубрика: Общество

В Сочи из-за смерчей объявлено штормовое предупреждение

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Со второго по четвертое июня над Черным морем на участке Магри - Веселое, по данным ФБГУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", имеется опасность формирования смерчей. Поэтому на всей прибрежной территории города-курорта Сочи объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Специалисты Управления МЧС РФ по Краснодарскому краю при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий, находиться в это время в помещениях. Необходимо также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал жителей или гостей Сочи на улице, то спасатели советуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Кроме того, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, а также на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев, в недостроенных зданиях.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении смерча необходимо выйти из автомобиля или общественного транспорта и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Как сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС РФ по региону Павел Иванов, ухудшение погодных условий прогнозируется и в других районах края. На этих территориях ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 22 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды местами с превышением отметок неблагоприятных явлений.

По информации пресс-службы ведомства, на Кубани организована работа оперативного штаба.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- "01" - единый телефон спасения;

- "101" - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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