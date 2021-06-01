В Екатеринбурге девушку оштрафовали за езду на электросамокате без прав

20-летнюю жительницу Екатеринбурга привлекли к ответственности после того, как она попала в ДТП. В полночь 30 мая 2021 года Lada Vesta столкнулась с электросамокатом на улице Московской, об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Девушка на самокате получила ушибы, ее увезли на скорой в больницу и отпустили домой, оказав помощь. В это время сотрудники полиции расследовали инцидент и выяснили, что средство передвижения имеет электродвигатель номинальной максимальной мощностью более 0,35 киловатта, а значит, является транспортным средством.

- Такие устройства, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" относятся к мототранспортным средствам категории I, для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами категории М, - говорится в сообщении.

Получается, у водителя должны быть права, чтобы управлять таким устройством.

Как пояснила молодая женщина, самокат она купила два года назад, чтобы ездить на работу, о необходимости иметь специальные права она не знала. Во время ДТП она двигалась по тротуару со скоростью 15 километров в час.

Горожанку привлекли к ответственности по статье об управлении транспортом без прав. Санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также девушке грозит наказание за движение по тротуару - штраф в размере двух тысяч рублей.