В Югре 19-летнего парня задержали за убийство двух родственников

В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины и мужчины (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемый - пасынок их родственника.

Трагедия случилась накануне, 31 мая, в одной из квартир на улице Мира. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО. Молодой человек поссорился с братом своего отчима 1969 года рождения и его матерью 1940 года рождения. В ходе скандала он несколько раз ударил их ножом. Бабушка и мужчина от полученных увечий погибли на месте.

Юношу задержали по подозрению в их убийстве в тот же день. Обстоятельства случившегося выясняются, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.