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СМИ: Рэпер Lil Loaded покончил с собой в возрасте 20 лет

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    01.06.2021, 13:51
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/lil_loaded Фото: instagram.com/lil_loaded
Фото: instagram.com/lil_loaded

Восходящая американская звезда рэпа, криминальный техасский хипхопер Lil Loaded умер 31 мая на 21-м году жизни. Об этом передает NBC.

Подтвержденной причины смерти исполнителя большого жанрового "вирусного" шлягера 2019 года 6locc 6a6y, а также хитов Gang Unit и Link Up, пока нет. Фигурирует версия самоубийства. Также упоминалась передозировка неодобряемым законом препаратами.

Боссы индустрии скорбят. По их словам, смерть рэпера, в которого они начали делать серьезные вложения, подозревая в юноше перспективу, стала для всех шоком.

В ноябре прошлого года Lil Loaded был арестован по обвинению в убийстве своего лучшего друга - рэпер застрелил несчастного из ружья. Позже его статья была переквалифицирована в "убийство по неосторожности", и исполнителя отпустили под залог.

Настоящее имя рэпера - Дашон Морис Робертсон. Родился он 1 августа 2000 года в Сан-Бернардино, Калифорния. Рэп начал читать в конце 2018-го. Дебютный альбом выпустил в 2020-м.

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