Суворовцы из Петербурга завоевали кубок министра обороны

Команда СВУ из Санкт-Петербурга завоевала переходящий Кубок министра обороны России на международном фестивале инновационных научных идей. Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

Там напомнили, что фестиваль "Старт в науку" среди воспитанников довузовских учебных заведений стран СНГ проходил в Анапе на базе военного технополиса "Эра". Жюри оценивало работы более чем 400 юных представителей России, Армении, Белоруссии и Таджикистана. В итоге в командном зачете лучшей была признана та, которую представили суворовцы из Санкт-Петербурга. Им и достался переходящий Кубок министра обороны России.

Также подведены итоги Всеармейской олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке. В ней победили представители Московского высшего общевойскового командного училища и курсанты-девушки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Они отправятся на международный этап олимпиады среди курсантов, который пройдет в Узбекистане.