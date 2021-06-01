"Танцующий танк" из Японии выступил на полигоне в США

Japanese Type 74 showing off hydro-pneumatic suspension at Fort Irwin, Mojave Desert, California.. 🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/MzsNiZpBHD— KUNAL BISWAS (@Kunal_Biswas707) May 29, 2021
Такая демонстрация состоялась на одном из совместных учений на полигоне национального учебного центра американской армии Fort Irwin в пустыне Мохаве (штат Калифорния).
Гусеничная боевая машина из Страны восходящего солнца, повинуясь своему механику-водителю, вначале опустила переднюю часть корпуса, затем "присела" на корму, после чего накренилась вправо и влево. Несколько раз повторив эти движения, "семьдесят четвертый" на самом деле словно исполнил танец, который, правда, оказался не слишком замысловатым.
Разумеется, конструкторы, создавая свое детище, не ставили задачи удивить кого-то "хореографией", просто нужна была машина, хорошо приспособленная для действий в горной местности, для поражения из 105-мм пушки целей, находящихся внизу и высоко над танком. И, надо сказать, у них это получилось.
Военные эксперты относят Тип 74 ко второму после Второй мировой войны поколению танков, однако приняли их на вооружение лишь в 1975 году, на 10-15 лет позже своих западных "одноклассников". К началу 80-х годов они уже стали считались устаревшими, в том числе по характеристикам защиты и огневой мощи.
Поэтому в 1990 году в серию был запущен гораздо более совершенный Тип 90, оборудованный похожей подвеской. С 2010 года выпускается Тип 10, которым постепенно заменяют Тип 74.