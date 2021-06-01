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01.06.2021,  
20:14
Текст:  Алексей Моисеев

"Танцующий танк" из Японии выступил на полигоне в США

Танки Тип 74 сил самообороны Японии в средствах массовой информации из-за особенностей регулируемой гидропневматической подвески прозвали танцующим. Их экипажи, учитывая эту особенность, очень часто показы своих машин превращают в небольшие шоу, производящие впечатление не только на гражданских зрителей, но и на военных иностранных армий.

Такая демонстрация состоялась на одном из совместных учений на полигоне национального учебного центра американской армии Fort Irwin в пустыне Мохаве (штат Калифорния).

Фото: ZERWOO LEE / wikipedia.org
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Гусеничная боевая машина из Страны восходящего солнца, повинуясь своему механику-водителю, вначале опустила переднюю часть корпуса, затем "присела" на корму, после чего накренилась вправо и влево. Несколько раз повторив эти движения, "семьдесят четвертый" на самом деле словно исполнил танец, который, правда, оказался не слишком замысловатым.

Разумеется, конструкторы, создавая свое детище, не ставили задачи удивить кого-то "хореографией", просто нужна была машина, хорошо приспособленная для действий в горной местности, для поражения из 105-мм пушки целей, находящихся внизу и высоко над танком. И, надо сказать, у них это получилось.

Военные эксперты относят Тип 74 ко второму после Второй мировой войны поколению танков, однако приняли их на вооружение лишь в 1975 году, на 10-15 лет позже своих западных "одноклассников". К началу 80-х годов они уже стали считались устаревшими, в том числе по характеристикам защиты и огневой мощи.

Поэтому в 1990 году в серию был запущен гораздо более совершенный Тип 90, оборудованный похожей подвеской. С 2010 года выпускается Тип 10, которым постепенно заменяют Тип 74.

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