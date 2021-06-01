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Умерла перенесшая 14 операций советская актриса Марина Джанашия

Новости
    01.06.2021, 13:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, грузинская актриса театра и кино Марина Джанашия скончалась 27 мая на 72-м году жизни. Об этом передает "Sputnik Грузия" со ссылкой на родных артистки.

Ранее Джанашия рассказала, что несколько лет назад ей поставили диагноз "рак". Она лечилась в Германии, за два года перенесла четырнадцать операций, сумела восстановиться и вернуться в театр. Однако впоследствии болезнь напомнила о себе.

Марина Джанашия родилась 28 декабря 1949 года. Служила в театре имени Котэ Марджанишвили, с 1988 года - актриса театра имени Шота Руставели.

Экранный дебют - 1971 год, киноальманах "Давным-давно". Далее - "Докер", помощник прокурора Лиана Девдариани - главная женская роль в социальной драме "Дело передается в суд", "Как утренний туман", "Закон вечности", Анико в "Кукараче", "Понедельник - день обычный", "Дети греха", другие картины.

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