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01.06.2021 08:21
Рубрика: Общество

В августе определят до пяти территорий для создания кампусов мирового уровня

Текст: Мария Агранович

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков обсудили, каким должен быть современный университетский кампус. Напомним, создание сети студенческих кампусов мирового уровня - одно из поручений президента страны.

Фото: istock
До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов

"До 1 декабря 2022 года в стадии реализации у нас должно быть не менее трех проектов, - подчеркнул Чернышенко. - Важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса так, чтобы он органично вписался в городскую среду".

Вице-премьер добавил: при создании кампусов в России необходимо отталкиваться от лучших мировых практик. Таких, как, например, кампус Венского экономического университета. Это своеобразный "город в городе", где используются "зеленые" технологии и smart-управление. По словам Чернышенко, до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти территорий, где начнется создания современных университетских студенческих городков. На это из федерального бюджета буде выделено не более 60 процентов средства.

Валерий Фальков отметил, что современный университетский кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее стратегическое развитие.

"Кампус - не просто архитектурный проект, но важная часть программы развития университетов, - сказал министр. - При этом нужно учитывать, особенности модели вузов в каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни".

По мнению министра, кампус может стать точкой притяжения не только для студентов, но и для жителей региона, которым там должно быть комфортно. Важно: учитывая современную климатическую повестку, кампусы должны строиться на таких принципах, как экологичность и zero-waste (сокращение отходов).

Общество Образование Правительство Вице-премьеры Правительство Минобрнауки

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