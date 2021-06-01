В Эльзасе возмутились квестом на базе трагедии Второй мировой войны

Во французском Эльзасе, того гляди, разразится громкий скандал. А его причиной не сегодня, так завтра станет игра на природе, что стартует 5 июня в живописнейшей лесистой местности вокруг горнолыжного курорта Шнепфенрид.

Дело в том, что в этом квесте с погружением подросткам и ребятам постарше предлагается переместиться в прошлое, а конкретно в начало сороковых годов прошлого столетия, когда Франция оказалась под пятой гитлеровцев.

Причем им предстоит выступить в роли молодых эльзасцев, которые должны бежать из нацистского исправительного лагеря, чтобы либо вступить в ряды Сопротивления, либо добраться до нейтральной Швейцарии. Для достижения этой цели предстоит решать всяческие загадки, преодолевать разнообразные физические испытания, в чем им будут помогать специально подготовленные актеры из театральной труппы Reflet.

Игру назвали Malgre-nous ("Против нашей воли"): именно так в свое время окрестили свыше 130 тысяч молодых парней, уроженцев Эльзаса и Мозеля, что в 1942 году были насильственно призваны в ряды Вермахта. Правда, как свидетельствуют историки, в их число не попали десятки тысяч других юных французов, успевших скрыться в лесах и горах. Кто попадался в руки нацистов, расстреливали на месте, а их семьи отправляли в концлагеря. Как раз в этих "непокорных" организаторы игры и предлагают ее участникам перевоплотился на несколько часов.

Но ведь были и другие, кто попал в самую гущу той страшной войны и не вернулся домой, что до сих пор отдается не проходящей болью во многих семьях.

"У меня просто опускаются руки, - возмущается Бернар Роденштайн, бывший глава Ассоциации, объединяющей сирот Эльзаса. - Тридцать тысяч погибших и пропавших без вести, 30 тысяч раненых, десятки тысяч вдов и сирот… Если молодому поколению предлагают относиться к трагедии с до сих пор не зажившими ранами, как к некой игре, то у отрицания и пересмотра исторических событий впереди большое будущее".

Сходной точки зрения придерживается и Клод Эрольд, руководитель общественной организации, которая занимается розысками захоронений соотечественников, сложивших головы в ходе Второй мировой войны. По его суждению, подход к тем событиям должен быть "ответственным и серьезным, а не как к забаве наподобие модных видеоигр".

Многие их соотечественники также считают, что рассказывать молодежи о далеко неоднозначных страницах той кровавой поры, конечно, надо. Однако в этом по меньшей мере спорном квесте они видят в первую очередь весьма сомнительное развлечение с меркантильной подкладкой, а это, по их мнению, недопустимо.