В Эльзасе возмутились квестом на базе трагедии Второй мировой войны

Новости

Умер адмирал Сухачев, участвовавший в расследовании гибели "Курска" 13:01
Песков прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом 13:00
Матвиенко призвала избавиться от бюрократии при организации школьных экскурсий 12:58
Российские инспекторы проведут военную проверку в Финляндии 12:46
В театре прокомментировали информацию о госпитализации Збруева 12:42
Российским беспилотником "Орион" заинтересовались за рубежом 12:41
Константин Хабенский посоветует, что смотреть в интернете 12:35
Представительства Германии в РФ возобновили прием заявок на шенгенские визы 12:32
Премьера Испании обязали уплатить штраф за нарушения в ходе предвыборной гонки 12:28
Володин: Госдума приняла 106 законов, направленных на поддержку детей 12:22
Кравцов: К 2024 году в каждой школе появятся спортклубы и театры 12:17
Госдума приняла закон о служебной тайне в оборонной сфере 12:15
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 12:15
Госдума приняла закон о "зеленых" продуктах 12:11
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара 12:10
СМИ: "Вест Хэм" договорился о контракте с полузащитником "Спартака" Кралом 12:09
Кравцов: Доля занятых в системе допобразования детей возросла до 75 процентов 12:04
Коренные народы Канады потребовали проведения поисков массовых захоронений 11:51
ГД одобрила во II чтении запрет на навязывание заемщикам допуслуг 11:50
Росреестр зарегистрировал первую межрегиональную сделку с участием нотариусов 11:50
Матвиенко предложила создать федеральную систему выявления талантливой молодежи 11:49
"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса 11:48
В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей детей на морозе 11:42
СК проверит клинику, в которой перепутали покойников 11:37
Депутаты приняли закон об учете выбросов парниковых газов 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 12:00
Рубрика: В мире

В Эльзасе возмутились квестом на базе трагедии Второй мировой войны

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Во французском Эльзасе, того гляди, разразится громкий скандал. А его причиной не сегодня, так завтра станет игра на природе, что стартует 5 июня в живописнейшей лесистой местности вокруг горнолыжного курорта Шнепфенрид.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дело в том, что в этом квесте с погружением подросткам и ребятам постарше предлагается переместиться в прошлое, а конкретно в начало сороковых годов прошлого столетия, когда Франция оказалась под пятой гитлеровцев.

Во французском Эльзасе заключенный взял в заложники психолога

Причем им предстоит выступить в роли молодых эльзасцев, которые должны бежать из нацистского исправительного лагеря, чтобы либо вступить в ряды Сопротивления, либо добраться до нейтральной Швейцарии. Для достижения этой цели предстоит решать всяческие загадки, преодолевать разнообразные физические испытания, в чем им будут помогать специально подготовленные актеры из театральной труппы Reflet.

Игру назвали Malgre-nous ("Против нашей воли"): именно так в свое время окрестили свыше 130 тысяч молодых парней, уроженцев Эльзаса и Мозеля, что в 1942 году были насильственно призваны в ряды Вермахта. Правда, как свидетельствуют историки, в их число не попали десятки тысяч других юных французов, успевших скрыться в лесах и горах. Кто попадался в руки нацистов, расстреливали на месте, а их семьи отправляли в концлагеря. Как раз в этих "непокорных" организаторы игры и предлагают ее участникам перевоплотился на несколько часов.

Но ведь были и другие, кто попал в самую гущу той страшной войны и не вернулся домой, что до сих пор отдается не проходящей болью во многих семьях.

"У меня просто опускаются руки, - возмущается Бернар Роденштайн, бывший глава Ассоциации, объединяющей сирот Эльзаса. - Тридцать тысяч погибших и пропавших без вести, 30 тысяч раненых, десятки тысяч вдов и сирот… Если молодому поколению предлагают относиться к трагедии с до сих пор не зажившими ранами, как к некой игре, то у отрицания и пересмотра исторических событий впереди большое будущее".

Сходной точки зрения придерживается и Клод Эрольд, руководитель общественной организации, которая занимается розысками захоронений соотечественников, сложивших головы в ходе Второй мировой войны. По его суждению, подход к тем событиям должен быть "ответственным и серьезным, а не как к забаве наподобие модных видеоигр".

Многие их соотечественники также считают, что рассказывать молодежи о далеко неоднозначных страницах той кровавой поры, конечно, надо. Однако в этом по меньшей мере спорном квесте они видят в первую очередь весьма сомнительное развлечение с меркантильной подкладкой, а это, по их мнению, недопустимо.

В мире Европа Франция Вторая мировая война

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с рядом стран и увеличит число рейсов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам