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В театре прокомментировали информацию о госпитализации Збруева

Новости
    01.06.2021, 12:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

83-летний народный артист РСФСР, советский, российский актер театра и кино Александр Збруев госпитализирован не был - вопреки ранее прозвучавшей информации.

Фото: youtube.com
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Напомним: вчера вечером в СМИ появились сообщения, что актер попал в больницу. Далее последовало уточнение: для планового обследования. А еще чуть позже Марк Варшавер, директор московского театра "Ленком", где с 1961 года служит Збруев, рассказал: артист дома, и чувствует он себя "нормально".

"Что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно", - заявил Варшавер в беседе с РИА Новости.

При этом сам Александр Викторович новость о госпитализации назвал "сарафанным радио", поясняя, что "была допущена глупость" администрацией театра.

"Мне 83 года, понимаете? У каждого человека существуют какие-то отклонения, но я о них не думаю. Я просто знаю, что у меня будет плановое обследование", - отметил актер в комментарии "Пятому каналу". Уточняя, что обследования такие он проходит ежегодно "где-то пять-семь дней".

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