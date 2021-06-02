Указ губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 года № 68-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 г. № 68-у





Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) в подпунктах 41, 7 и 8 пункта 5 слова "1 июня" заменить словами "18 июня";

2) подпункт 1 пункта 9 исключить;

3) пункт 11 исключить;

4) подпункт 7 пункта 12 исключить;

5) пункт 15 исключить;

6) подпункты 6 и 7 пункта 18 исключить;

7) в абзаце первом и подпункте 4 пункта 20 слова "и науки" исключить;

8) пункт 25 исключить;

9) пункт 28 исключить;

10) подпункты 2-5 пункта 31 исключить;

11) пункт 341 исключить;

12) пункт 36 исключить;

13) пункт 38 исключить;

14) в пункте 381:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"381. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области:";

б) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:

"4) совместно с органами местного самоуправления организовать деятельность подведомственных государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в сфере молодежной политики с учетом требований пункта 4 настоящего указа, за исключением организации указанными учреждениями представлений, концертов и прочих сценических выступлений в случае выполнения условий, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящего указа.";

15) подпункты 10 и 12 пункта 39 исключить;

16) пункт 40 исключить;

17) пункт 41 исключить;

18) пункт 45 исключить;

19) в пункте 48:

а) абзацы первый и второй исключить;

б) абзац третий считать абзацем первым и изложить его в следующей редакции:

"48. Установить, что:";

20) пункт 49 исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) подпункты 3 и 4 пункта 2 исключить;

2) подпункты 3 и 4 пункта 3 исключить;

3) пункт 51 исключить.







