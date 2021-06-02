Указ губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 года № 68-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский
Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 г. № 68-у
Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у
1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":
1) в подпунктах 41, 7 и 8 пункта 5 слова "1 июня" заменить словами "18 июня";
2) подпункт 1 пункта 9 исключить;
3) пункт 11 исключить;
4) подпункт 7 пункта 12 исключить;
5) пункт 15 исключить;
6) подпункты 6 и 7 пункта 18 исключить;
7) в абзаце первом и подпункте 4 пункта 20 слова "и науки" исключить;
8) пункт 25 исключить;
9) пункт 28 исключить;
10) подпункты 2-5 пункта 31 исключить;
11) пункт 341 исключить;
12) пункт 36 исключить;
13) пункт 38 исключить;
14) в пункте 381:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"381. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области:";
б) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:
"4) совместно с органами местного самоуправления организовать деятельность подведомственных государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в сфере молодежной политики с учетом требований пункта 4 настоящего указа, за исключением организации указанными учреждениями представлений, концертов и прочих сценических выступлений в случае выполнения условий, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящего указа.";
15) подпункты 10 и 12 пункта 39 исключить;
16) пункт 40 исключить;
17) пункт 41 исключить;
18) пункт 45 исключить;
19) в пункте 48:
а) абзацы первый и второй исключить;
б) абзац третий считать абзацем первым и изложить его в следующей редакции:
"48. Установить, что:";
20) пункт 49 исключить.
2. В указе Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":
1) подпункты 3 и 4 пункта 2 исключить;
2) подпункты 3 и 4 пункта 3 исключить;
3) пункт 51 исключить.
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