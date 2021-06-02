Указ губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 года № 68-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

Новости

В МИД РФ заявили об обсуждении заявления по итогам саммита Путина и Байдена 10:14
В Москве пройдет конференция "Российский страховой рынок: вопреки пандемии" 10:00
Россияне назвали сумму, которую они хотят получать каждый месяц 10:00
Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург 09:51
В США назвали причину, по которой не могут победить Россию 09:49
Фото: Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино 09:43
В МЭР сочли неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса 09:40
Андрей Бочкарев: Первый в России роботизированный архив построят в Новой Москве в этом году 09:40
Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение 09:22
Детеныши краснокнижного оленя родились в Московском зоопарке 09:20
Болгарский боксер Кубрат Пулев объявил о создании собственной партии 09:20
Названы возможные сроки появления 6G в России 09:19
Лукашенко пригласил следователей из ЛНР посетить Протасевича 09:16
Российские летчики в Киргизии получили "Электронный полигон" 09:10
Трое приезжих украли на ЦКАД более километра силового кабеля 09:10
Названы три главные ошибки начинающих экспортеров 09:00
Пятеро детей пострадали при взрыве газа в заброшенном доме под Вологдой 08:55
Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в плей-офф НХЛ 08:54
Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы 08:35
Началось благоустройство столичного острова Балчуг 08:20
Вакцинировавшимся от коронавируса кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 07:54
В США стрельбу в пожарной части устроил ее дежурный 07:21
В Бангладеше арестован убивший 70 бенгальских тигров браконьер 07:19
Видео: в США девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы 07:09
В Израиле заявили о возможной связи между вакциной Pfizer и миокардитом 06:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 июня 2021 г.

Указ губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 года № 68-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

Дата подписания 31 мая 2021 г.
Опубликован 2 июня 2021 г.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский


Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 31 мая 2021 г. № 68-у


Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) в подпунктах 41, 7 и 8 пункта 5 слова "1 июня" заменить словами "18 июня";

2) подпункт 1 пункта 9 исключить;

3) пункт 11 исключить;

4) подпункт 7 пункта 12 исключить;

5) пункт 15 исключить;

6) подпункты 6 и 7 пункта 18 исключить;

7) в абзаце первом и подпункте 4 пункта 20 слова "и науки" исключить;

8) пункт 25 исключить;

9) пункт 28 исключить;

10) подпункты 2-5 пункта 31 исключить;

11) пункт 341 исключить;

12) пункт 36 исключить;

13) пункт 38 исключить;

14) в пункте 381:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"381. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области:";

б) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:

"4) совместно с органами местного самоуправления организовать деятельность подведомственных государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в сфере молодежной политики с учетом требований пункта 4 настоящего указа, за исключением организации указанными учреждениями представлений, концертов и прочих сценических выступлений в случае выполнения условий, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящего указа.";

15) подпункты 10 и 12 пункта 39 исключить;

16) пункт 40 исключить;

17) пункт 41 исключить;

18) пункт 45 исключить;

19) в пункте 48:

а) абзацы первый и второй исключить;

б) абзац третий считать абзацем первым и изложить его в следующей редакции:

"48. Установить, что:";

20) пункт 49 исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) подпункты 3 и 4 пункта 2 исключить;

2) подпункты 3 и 4 пункта 3 исключить;

3) пункт 51 исключить.



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией