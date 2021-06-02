Постановление губернатора Белгородской области от 31 мая 2021 года № 54 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- пятый - шестой абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слова "сооружения" дополнить словами "при условии обеспечения просмотра соответствующего мероприятия зрителями исключительно на зрительских местах и недопущения реализации билетов и прохода зрителей по входному билету без указания места", далее по тексту;

- десятый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"Деятельность театров, кинотеатров (кинозалов) и концертных залов осуществляется при обеспечении наполняемости не более 70 процентов допустимой вместимости залов театров, кинотеатров (кинозалов) и концертных залов при условии обеспечения просмотра соответствующего мероприятия зрителями исключительно на зрительских местах и недопущения реализации билетов и прохода зрителей по входному билету без указания места с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков









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