Более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности в этом году

Пособия по беременности в 2021 году получат более 228 тысяч россиянок, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"По нашей оценке, с учетом комплексной оценки нуждаемости, такие выплаты в 2021 году получат чуть более 228 тысяч женщин. Далее эта цифра в 2022 и последующих годах практически удвоится", - сказала она. По словам Голиковой, в ближайшие три года правительство потратит на эти цели почти 55 млрд рублей.

Вице-премьер отметила, что для оформления выплат не потребуется никаких дополнительных документов, а подать заявление можно будет на едином портале госуслуг. Выплаты будут производиться с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности.

Выплата будет равняться половине прожиточного минимума и в среднем составит 6351 рубль. Ежегодно размер пособия будет пересчитываться автоматически с 1 января следующего года. Голикова подчеркнула, что финансовая поддержка беременных женщин будет способствовать росту рождаемости в России.