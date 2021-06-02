Бразильский регулятор вернется к вопросу об импорте "Спутника V"

Четвертого июня бразильское национальное агентство по санитарному надзору рассмотрит вопрос о возможности импорта в страну российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V". Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Отмечается, что заседание будет открытым и его планируют транслировать в прямом эфире на канале Anvisa в YouTube, пишет ТАСС.

Напомним, министерство науки Бразилии признало "Спутник V" безопасной вакциной. Ведомство одобрило производство российского препарата на территории страны. Ранее сообщалось о первой партии препарата от коронавируса, произведенной в Бразилии. После проверки качества в Центре Гамалеи вакцина, произведенная União Quimica, будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки для борьбы с COVID-19.

Бразилия занимает третье место среди стран мира по числу заболевших коронавирусом. В стране подтверждено 16 624 480 случаев инфицирования. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19.