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02.06.2021 00:03
Рубрика: Общество

Чемезов: За два месяца было доставлено 12 млн доз вакцин против COVID-19

Текст: Иван Петров
За два месяца текущего года в регионы были отгружены 12 миллионов доз вакцины против коронавируса. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Единственным поставщиком антивирусных вакцин в настоящее время является холдинг "Нацимбио", созданный "Ростехом" в 2013 году.

"Перебоев с поставками нет - у "Нацимбио" логистическая цепочка полностью отработана. Есть необходимое оборудование для перевозки, отслеживается каждый контейнер. Доставка вакцины до потребителя происходит максимум в течение двух-трех дней после поступления на центральный склад", - отметил Чемезов.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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По его словам, регионы получают вакцины "в среднем до трех раз в неделю". При этом большая доля грузов доставляется для скорости самолетами.

"Мы начали перевозить вакцины от COVID-19 в марте, а 17 мая, то есть, ровно через 2 месяца, мы перевезли за этот период 12 млн доз. Все, что производится, мы доставляем тут же моментально. Но мы доставляем только до региона, а дальше местные власти развозят сами", - рассказал глава госкорпорации, добавив, что к распространению в самом регионе - из столицы по городам и деревням - "Ростех" отношения не имеет.

Сергей Чемезов также рассказал, что в 2020 году был установлен своеобразный рекорд - в регионы были поставлены 80 млн доз вакцин против гриппа.

Гендиректор "Ростеха" также напомнил, что именно холдинг "Нацимбио" разработал и зарегистрировал новое лекарство "Ковид-глобулин", которое производится из плазмы переболевшего человека, уже имеющего в крови антитела. В настоящее время, по словам Чемезова, идет 2-я стадия клинических исследований. Глава "Ростеха" уточнил, что новый препарат будет применяться только в стационарах.

Общество Здоровье Экономика Транспорт Компании Госкорпорации Ростех Вакцинация от коронавируса

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