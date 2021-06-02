Чемезов: За два месяца было доставлено 12 млн доз вакцин против COVID-19

"Перебоев с поставками нет - у "Нацимбио" логистическая цепочка полностью отработана. Есть необходимое оборудование для перевозки, отслеживается каждый контейнер. Доставка вакцины до потребителя происходит максимум в течение двух-трех дней после поступления на центральный склад", - отметил Чемезов.

По его словам, регионы получают вакцины "в среднем до трех раз в неделю". При этом большая доля грузов доставляется для скорости самолетами.

"Мы начали перевозить вакцины от COVID-19 в марте, а 17 мая, то есть, ровно через 2 месяца, мы перевезли за этот период 12 млн доз. Все, что производится, мы доставляем тут же моментально. Но мы доставляем только до региона, а дальше местные власти развозят сами", - рассказал глава госкорпорации, добавив, что к распространению в самом регионе - из столицы по городам и деревням - "Ростех" отношения не имеет.

Сергей Чемезов также рассказал, что в 2020 году был установлен своеобразный рекорд - в регионы были поставлены 80 млн доз вакцин против гриппа.

Гендиректор "Ростеха" также напомнил, что именно холдинг "Нацимбио" разработал и зарегистрировал новое лекарство "Ковид-глобулин", которое производится из плазмы переболевшего человека, уже имеющего в крови антитела. В настоящее время, по словам Чемезова, идет 2-я стадия клинических исследований. Глава "Ростеха" уточнил, что новый препарат будет применяться только в стационарах.