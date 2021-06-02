ЦИК: Для выборов в Госдуму изготовят более 218 миллионов бюллетеней

Более 218 миллионов избирательных бюллетеней будет изготовлено для проведения выборов депутатов Госдумы восьмого созыва в сентябре. Об этом сообщил в среду на заседании комиссии член ЦИК Константин Мазуревский.

"Предлагается утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по федеральному избирательному округу - 109 048 200 штук, по одномандатным округам - 109 048 200 штук", - сказал он. Таким образом, всего будет напечатано 218 096 400 бюллетеней, добавил Мазуревский.

Он также рассказал о порядке передачи бюллетеней для голосования на зарубежных участках. В 26 стран их отправят по дипломатическим каналам, в остальных комиссии займутся печатью бланков на месте, предусмотрев при этом средства защиты бюллетеней от подделок, например, специальные марки.

Напомним, на выборах депутатов Госдумы каждый избиратель получит по два бюллетеня - для голосования за партийные списки и за кандидатов в одномандатных округах. На начало этого года в России зарегистрировано около 108 миллионов избирателей.