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02.06.2021 12:42
Рубрика: Общество

Для тест-систем на антитела могут ввести единую систему оценки

Текст: Елена Манукиян

Для тест-систем на антитела от коронавируса могут ввести единую систему оценки результатов. Об этом 2 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить это решение, работаем над ним совместно с Росздравнадзором, который регистрирует тест-системы", - сказала Попова.

Дело в том, что сегодня много лабораторий делают тесты на антитела, но у всех получаются разные значения. Причем, в отдельных случаях хороший иммунитет могут показать 2 единицы, в - других 20, а в третьих - 200 единиц. Из-за этого люди путаются не знают, когда нужно прививаться.

Между тем, большинство производителей уже перешли на единую систему оценки, чтобы результаты диагностики были понятны простым гражданам.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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