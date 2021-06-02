Для тест-систем на антитела могут ввести единую систему оценки

Для тест-систем на антитела от коронавируса могут ввести единую систему оценки результатов. Об этом 2 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить это решение, работаем над ним совместно с Росздравнадзором, который регистрирует тест-системы", - сказала Попова.

Дело в том, что сегодня много лабораторий делают тесты на антитела, но у всех получаются разные значения. Причем, в отдельных случаях хороший иммунитет могут показать 2 единицы, в - других 20, а в третьих - 200 единиц. Из-за этого люди путаются не знают, когда нужно прививаться.

Между тем, большинство производителей уже перешли на единую систему оценки, чтобы результаты диагностики были понятны простым гражданам.