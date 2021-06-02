Henkel наращивает инвестиции в производство в России

Прошлый год был необычным и сложным, но компания Henkel смогла быстро переориентироваться в условиях новой реальности, рассказал "РГ" президент Henkel в России Сергей Быковских на Петербургском международном экономическом форуме. Производство не останавливалось, были запущены новые производства, ориентированные на гигиену и безопасность.
"В целом мы увеличили показатели за 2020 год, несмотря на сокращение по отдельным позициям, связанным с закрытием салонов красоты, например, и парфюмерных магазинов. Мы видим масштабную трансформацию форматов продаж и их серьёзный сдвиг в сторону электронных каналов. В цифровой формат перемещается также и взаимодействие с партнерами, с потребителями. Мы сами также значительную часть процессов перенесли в онлайн, при этом не теряя эффективности, в том силе продолжаем работу по выводу новых продуктов на рынок", - отметил Сергей Быковских. В приоритете для Henkel остаются вопросы безопасности, в том числе сотрудников компании.
За последние 10 лет компания инвестировала в своё производство в России более 320 миллионов евро, сейчас у Henkel 11 производственных площадок в восьми регионах. В планах - модернизировать и автоматизировать производство. В прошлом году было существенно расширено производство косметической продукции в Подмосковье. В этом году запускается новая линия по производству туалетных блоков в Перми. Производство герметиков было переведено из Эстонии в Ленинградскую область. "Мы не остановили свою инвестиционную активность", - подчеркнул Сергей Быковских.
Henkel продолжает реализацию новой стратегии по производству упаковки, и здесь приоритетными являются вопросы устойчивого развития. Вес упаковки уменьшается, а к 2025 году планируется использовать в ней только пластик, подлежащий переработке, и до 50% первичного пластика. "Ограничения связаны только с наличием сырья в России. Это тема, которую нужно развивать и которой правительство должно уделять большое внимание. Мы работаем над формулами своих продуктов, делаем из биоразлагаемыми", - заключил Сергей Быковских.
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