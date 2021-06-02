Биофизики обнаружили у хромосомы человека необъяснимый "лишний" вес

Исследователи впервые смогли определить массу хромосомы человека. Результат удивил: выяснилось, что она имеет избыточный вес.

Какова масса ДНК ученые знали и раньше, но масса всех хромосом, в состав которых она входит, еще не была определена.

Как известно, в норме человек имеет строго определенное число хромосом - 46 в каждой клетке. По словам британского биофизика Яна Робинсона, исследования продемонстрировали, что их вес составляет 242 пикограммма, то есть одна триллионная грамма.

Как информирует Springer, эта масса значительно больше, чем ожидали биофизики, участвовавшие в научных изысканиях. Чтобы получить данные в ходе исследования были применили рентгеновские лучи.

В настоящий момент объяснить, откуда появилась "лишняя" масса, ученые не могут. Однако есть предположение, что она регистрируется из-за еще неизученных элементов, входящих в состав хромосом.