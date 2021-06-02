Игорь Левитин: То, что я сейчас увидел, конечно, впечатляет

Помощник президента РФ Игорь Левитин побывал с рабочим визитом в Норильске. Поездка была приурочена к совещанию по вопросам развития спорта в Арктической зоне, однако цели визита не ограничивались этой темой. В рамках мероприятий, связанных с социально-экономическим развитием и экологией северного города, в частности, с "Серной программой" ПАО "ГМК "Норильский никель", Левитин посетил Надеждинский металлургический завод (НМЗ) и дал оценку планам компании "Норникель" и руководства города.

Игорь Левитин, помощник президента РФ:

- То, что я сейчас увидел, конечно, впечатляет. Сколько здесь могло бы быть экологических проблем, если бы экологией в Норильске не занимались. Я считаю, что проект по утилизации серы, который нам сегодня показали, впечатляет. Такого нет больше нигде.

Напомним, "Серная программа" включает комплексную модернизацию производства на Надеждинском металлургическом и Медном заводах в Норильске. Цель - снижение выбросов диоксида серы. Это крупнейшее экологическое мероприятие "Норникеля", входящее в федеральный проект "Чистый воздух" и не имеющее аналогов в мире.

После 2023 года, согласно программе, выбросы сократятся как минимум на 40 процентов (в сравнении с 2015 годом), а после 2025-го - почти на 90 процентов (в 10 раз).

Программа оценивается в 250 млрд рублей.

Она реализуется в два этапа. Первый - утилизация газов на Надеждинском металлургическом заводе с получением серной кислоты и строительство мощностей по ее нейтрализации (завершение запланировано на 2023 год). Второй - утилизация диоксида серы в отходящих газах на Медном заводе, строительство объектов и расширение инфраструктуры по переработке серной кислоты (завершение - в 2025 году).

Игорь Левитин прокомментировал также реализацию четырехстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Норильска между Правительством РФ, компанией "Норникель", администрацией города и правительством Красноярского края.

- Важно, какие условия создаются для жизни в Норильске, насколько развита социальная инфраструктура, чтобы люди чувствовали себя комфортно не только на заводах, но и возвращаясь домой. Соглашение реализуется, и сумма, которая выделена на обеспечение здесь экологического благополучия, внушительна, - сказал помощник президента России.

Вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев рассказал журналистам о ближайших планах компании и об ожидаемых результатах.

- Я бы выделил три направления.

Во-первых, это четырехстороннее соглашение между Правительством России, администрацией города, правительством Красноярского края и "Норникелем". Документ предусматривает выделение на развитие Норильска 120 млрд рублей, из которых 70 процентов дает "Норникель". Соглашение предполагает принятие первоочередных мер для улучшения социально-экономической ситуации в городе.

Второе направление - выделение дополнительных 150 млрд рублей. Говорить об этом как об окончательном варианте пока преждевременно, но в том рисунке, который мы сейчас видим, намечены и ремонт дорог, и установка теплых остановок транспорта, и строительство бассейнов, и ремонт школ. Это будет сделано в рамках программы, которую можно с большим основанием назвать стратегической, и ее воплощение займет немало времени.

И третье направление - как раз та программа, которую уже сейчас начал воплощать директорат норильского дивизиона компании "Норникель". Это программа очистки территории. Будет затрачено около 40 млрд рублей.

Чего мы ожидаем от реализации этих планов? Соответствия Норильска статусу столицы Арктики.

Справка "РГ"

Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова (НМЗ) - самое молодое и наиболее высокотехнологичное производственное подразделение Норильского дивизиона компании "Норникель". Первая очередь введена в эксплуатацию в 1979 году. Предприятие перерабатывает металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики с получением сульфидного концентрата и технической серы, перерабатывает смеси никелево-пирротиновых и сульфидного концентратов с получением медно-никелевого файнштейна (из слитков в дальнейшем получают медь, никель, концентраты драгоценных и редкоземельных металлов), производит технический кислород, который используется при производстве металлов.