Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.06.2021,  
11:17
Текст:  Антон Валагин

Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара

Судно материально-технического снабжения Kharg ВМС Ирана затонуло в Оманском заливе после 20-часового пожара, сообщил Tasnim со ссылкой на пресс-службу второй морской зоны иранского флота.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
NI назвал лучшие корабли и подлодки ВМФ России

Корабль водоизмещением 33 тысячи тонн направлялся в международные воды с учебной миссией. Неподалеку от порта Джаск на борту начался пожар. Ликвидировать его своими силами не удалось и после 20-часовой борьбы с огнем экипаж был эвакуирован. Пострадавших нет.

Построенный в Великобритании в 1977 году корабль прослужил в ВМС Ирана 37 лет. Он предназначен для снабжения боевых кораблей топливом и другими запасами, также на его борту могут базироваться три вертолета. Вооружение Kharg состояло из 76-мм артустановки OTO Melara и двух спаренных советских пушек калибра 23 мм.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
корабли
Фото: Правительство Ярославской области
В Рыбинске спустили на воду ракетовоз для подлодок 01.06.2021
Крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море 01.06.2021
Северный флот проведет стратегическое учение в Арктике 01.06.2021
Иран
Иранский танк Safir-74 сняли на видео изнутри 31.05.2021
Иранский беспилотник снял на видео пролет над авианосцем ВМС США 22.04.2021
ВМС
Система ПРО США промахнулась на испытаниях 29.05.2021
Китай показал новейшую подлодку 12.05.2021