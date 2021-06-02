На саммит Путина и Байдена в Швейцарии не пустят привитых "Спутником V"

На саммит Россия-США в Женеве 16 июня будут допускаться сертификаты о вакцинации только препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Швейцарией, справка о вакцинации "Спутником V" считаться не будет. Об этом заявил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.

"Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и ЕМА", - цитирует Эльтшингера РИА Новости. Так он ответил на вопрос, будет ли Швейцария принимать при аккредитации СМИ справки о полной вакцинации "Спутником V".

Напомним, ранее в среду Швейцария открыла аккредитацию для СМИ на саммит Россия-США в Женеве. Чтобы получить аккредитацию, журналисты должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее, чем за 48 часов до получения бейджа. Альтернативой этим документам может также быть подтверждение о перенесенном COVID-19.