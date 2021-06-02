Названы возможные сроки появления 6G в России

Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на совместный прогноз Научно-исследовательского института радио и Сколковского института науки и технологий.

По словам экспертов, основное отличие сетей шестого поколения от 5G -увеличивающееся многообразие услуг для абонентов. Так, среди сервисов могут появиться голографическая связь (цифровая передача трехмерных реалистичных изображений человека и его движений), тактильный интернет (передача данных на уровне ощущений) и цифровые "двойники" (виртуальные копии физических объектов, в том числе людей).

Кроме того, 6G будут означать эпоху интернета всего (Internet of Everything, IoE). В отличие от интернета вещей, в IoE управление будет осуществляться искусственным интеллектом.

Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 терабит в секунду.

По оценкам экспертов, пилотные сети 6G могут появиться в 2026-2030 годах, а полномасштабное коммерческое использование стоит ждать к 2035 году.