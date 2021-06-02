Новый Kia Sportage для Европы появится позднее и будет короче

У Hyundai Tucson четвёртого поколения есть две версии: со стандартной колёсной базой и слегка удлинённой. В последнем варианте, к слову, кроссовер представлен и на российском рынке. С новым Kia Sportage будет аналогичная история.

Несколько дней назад Kia поделилась официальными изображениями пятой генерации Sportage. Предполагается, что на них - версия с растянутой колёсной базой длиной около 4,63 метра, которая предназначена для Южной Кореи и Соединённых Штатов (и, полагаем, для России). The KCB сообщает, что Sportage для европейского рынка будет короче - примерно 4,5 метра - и появится не в июле, как лонг-вариант, а лишь в сентябре.

Новая генерация Sportage будет повторять по силовым агрегатам соплатформенный Tucson, поэтому в линейке ожидаем увидеть бензиновый 1.6 T-GDI мощностью 150 л.с. и 115-сильный дизель CRDi - кроссовер с этими двигателями будет иметь привод на переднюю ось.

Эти же моторы можно будет заказать с 48-вольтным стартер-генератором ("мягкий" гибрид), в таком случае их отдача будет выше: у T-GDI - около 180 л.с., у CRDi - 136 л.с.; доступна опциональная система полного привода.

Параллельный гибрид и подзаряжаемый будут основаны на 1.6 T-GDI, их мощность составит 230 и 265 л.с. соответственно. Позже всех в линейке появится гибрид, подключаемый к розетке: ориентировочно в конце этого или в начале 2022 года.