Открыта регистрация на ИННОПРОМ

Открыта регистрация на Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2021, которая в 11-й раз состоится в г. Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года на территории МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

В рамках деловой программы ИННОПРОМ запланированы более 150 мероприятий: конференций, семинаров, презентаций компаний и регионов.

В главной стратегической сессии ИННОПРОМ "Гибкое производство: максимальная адаптация" примут участие руководители Правительства РФ и первые лица крупнейших глобальных компаний мира. В заключительной части сессии состоится вручение Национальной промышленной премии РФ "Индустрия".

Главные треки деловой программы ИННОПРОМ:

- Цифровое производство

- Инновации для промышленности

- Международный симпозиум по робототехнике

- Технологии для городов

- Финансово-промышленный форум

- Производительность труда

- Новые материалы в промышленности

- Химическая промышленность

- Новая мобильность

- ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности

Страной-партнером выставки выступит Итальянская Республика, на площади порядка 3 000 кв. м будет представлена экспозиция национальных компаний. Ожидается, что в выставке примут участие главы профильных государственных институтов, руководители итальянского бизнеса и крупнейшие национальные отраслевые ассоциации.

Региональные экспозиции представят Алтайский край, Калужская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Правительство Москвы, Пермский край, Республика Крым, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Свердловская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие.

Традиционно на ИННОПРОМ будут представлены национальные экспозиции стран-основных торговых партнеров России. Среди участников 2021 года - национальные стенды Японии, Беларуси, Фламандского региона Бельгии, Венгрии и Германии.

Для посещения Выставки необходимо пройти онлайн-регистрацию, оплатить посещение и получить входной билет на электронную почту, подробную информацию можно получить на сайте.