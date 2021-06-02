Прославленный боксер Олег Саитов поддержал инициативу Светланы Разворотневой о бесплатных секциях для детей

Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева выступила с инициативой открытия бесплатных кружков и секций для детей. По мнению правозащитницы, занятия спортом должны быть доступны подрастающему поколению во всех регионах России и не зависеть от размера дохода семьи. Ее идею поддержал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

"В наше время, когда я начинал заниматься спортом, все секции были бесплатными. Поэтому у меня была возможность ходить не в одну спортивную секцию, а сразу в несколько, выбирать из возможных видов спорта тот, к которому лежит душа и есть способности, - рассказал Олег Элекпаевич. - В бокс я пришел в 8 лет, до этого занимался плаваньем, футболом, хоккеем и борьбой. Именно потому что у меня был выбор, возможность искать себя в спорте в разных направлениях, я нашел себя в боксе. Безусловно, это - судьба".

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, сегодня, когда большинство кружков и секций платные, не все родители могут позволить заниматься своему ребенку спортом. Но именно такие дети, как правило, добиваются отличных результатов, благодаря тому, что они наиболее целеустремленные и мотивированные.