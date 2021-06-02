Путин обсудил с главой Всемирного банка экономические проекты

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с находящимся в российской столице главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. В частности, стороны обсудили перспективы финансирования проектов банка по модернизации российской экономики, соцсферы, инфраструктуры и расширению использования цифровых технологий.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер в разговоре с Мэлпассом отметил, что Россия готова всячески способствовать повышению эффективности деятельности Всемирного банка. Россия является одним из крупнейших акционеров ВБ и заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности, отметил Путин.