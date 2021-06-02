Путин призвал не экономить на передвижных медкомплексах

"Скупой платит дважды" - такой ремаркой президент РФ Владимир Путин сопроводил рекомендацию не экономить на медицинских комплексах для вакцинации.

На совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе государства по поводу ситуации с поставками для регионов в ряде случаев мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов.

Обращаясь с Голиковой, а также к главе Минпромторга Денису Мантурову, Владимир Путин призвал не забывать известную русскую пословицу.

"Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование", - пояснил президент.

В связи с этим он рекомендовал "лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме". Путин в шутку попросил не нервировать главу Минфина Антона Силуанова и его ведомство.

"Лучше мобилизоваться сейчас, делать это комплексно, основательно и надолго", - указал президент.