Путин: В депутатском корпусе нужны люди "от земли"

На встрече с представителями "Единой России" президент РФ Владимир Путин посоветовал перед тем как давать обещания, смотреть, есть ли ресурсы для их выполнения. А если обещание дано - делать все возможное в этом направлении.

В ходе общения с руководством партии и участниками предварительного голосования Владимир Путин посоветовал тщательно прорабатывать любой вопрос: "Надо смотреть, есть ли ресурсы, чтобы выполнить обещание". И если планы исполнимы, продолжил президент, надо мобилизовать все ресурсы для выполнения задачи.

Отвечая на другое выступление, президент согласился с участником встречи: "В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые бы чувствовали, чем живет страна, перед какими вызовами она стоит". Кроме того, депутаты, по его словам, должны понимать, как решить задачи, которые стоят перед РФ.

Ранее, выступая перед участниками встречи, глава государства заявил, что ответственность за выполнение пожеланий избирателей будет нести вся партия. "Здесь ничего нельзя забыть или упустить", - подчеркнул он, добавив, что наказы граждан должны быть основой для всей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии.