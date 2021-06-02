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02.06.2021 08:20
Рубрика: Экономика

Началось благоустройство столичного острова Балчуг

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству острова Балчуг. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он поянил, что работы идут на трех набережных - Софийской, Раушской, Космодамианской, а также в Фалеевском переулке и Репинском сквере.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой - сделать территорию у воды комфортной и функциональной, - подчеркнул Петр Бирюков. - С 2011 года отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади".

По данным Бирюкова, все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Запланирована реконструкция водосточной сети, установка новых дождеприемных колодцев.

В ходе работ обновят тротуары - их замостят гранитной плиткой, на проезжей части будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие. Одна из особенностей реализуемого проекта - идея разделения пространства на историческое вдоль линии домов и современное у воды. Эту задачу было решено реализовать путем установки разных уличных фонарей - часть из них будет выполнена в старинном стиле и по внешнему виду напоминать газовые.

Парапеты сделают с подсветкой, поставят навигационные стелы. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят три комфортных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами. Дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тыс. кустарников, разобьют 5,6 тыс. кв. метров цветников. Основные работы планируется завершить к сентябрю 2021 года.

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