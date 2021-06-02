На Чукотке прокуратура обязала муниципалитет подготовиться к паводку

В Анадырском районе Чукотки прокуратура выявила недостаточную подготовленность к паводку, что может создать угрозу безопасности местных жителей.

В ходе проверки выяснилось, что в селе Чуванское вообще нет пункта временного размещения людей. Лишь после того, как межрайонный прокурор внес главе района представление, нарушение устранили.

В прокуратуре автономного округа сообщили, что в случае сильного повышения уровня воды в реках Майн и Анадырь в селе Ваеги под угрозой окажутся 28 домов, в которых проживают 97 человек, в том числе 26 детей, в селе Марково подтопит 16 домов - там в опасную зону попадут 62 человека, из них 12 детей. При этом в Ваеги создано два пункта временного размещения вместимостью 50 человек, а в Марково - один, в котором смогут разместиться 40 жителей.

"Созданные пункты временного размещения не смогут обеспечить нужды людей в случае затопления", - отмечено в сообщении прокуратуры.

В этой связи Анадырский межрайонный прокурор внес главе администрации района еще одно представление об устранении выявленных нарушений. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.