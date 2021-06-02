В Бурятии посмертно наградили школьника, защитившего мать

В следственном управлении СК РФ по Республике Бурятия и.о.руководителя Наталия Шупыра вручила матери Андрея Павлова медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" (посмертно). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Награда вручена по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

Девятиклассник Андрей Павлов закрыл собой мать от удара ножом. Трагедия произошла 28 ноября 2020 в селе Малый Куналей Бичурского района.

Вечером в дом Павловых проник пьяный злоумышленник. Схватил лежавший на столе нож и, угрожая убийством, направился к матери Андрея. Подросток преградил дорогу мужчине и получил удар клинком в область груди. Юноша скончался на месте происшествия.