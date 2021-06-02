В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус перевернулся в Амурской области на трассе Благовещенск - Гомелевка. ДТП произошло вечером 1 июня. Водитель не справился с управлением.

"В результате происшествия пострадали четверо человек, в том числе подросток 2006 года рождения", - сообщает прокуратура региона.

Известно, что 12-местный автобус выполнял регулярные пассажирские перевозки из Благовещенска в Талакан.

По факту ЧП надзорное ведомство проводит проверку. Во время нее будут установлены обстоятельства и причины происшествия, проверено выполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, прокуратура выяснит, проходил ли транспорт технический, а водитель - предрейсовый осмотр.